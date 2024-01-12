Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'nın Yeni Başbakanı Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı

        Fransa Başbakanı Attal'ın kabine değişikliği gündem oldu

        Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal, Macron'un Rönesans Partisi'nin Başkanı v eski sevgilisi olan Stéphane Séjourné'u Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'nın konuştuğu atama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın yeni hükümetinde yüksek profilli kabine üyelerinin çoğu değişmezken, Dışişleri Bakanlığı'nda bir sürpriz yaşandı.

        Attal'ın kabinesinde İçişleri, Maliye, Savunma ve Adalet bakanları görevlerinde kaldı. Bakanlar, Fransa'nın şimdiye kadarki en genç başbakanı olan 34 yaşındaki Attal ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi.

        REKLAM

        Ancak en büyük değişim Dışişleri Bakanlığı'nda yaşandı. 38 yaşındaki Stéphane Séjourné, Catherine Colonna'nın yerine Fransa'nın Dışişleri Bakanı olarak atandı.

        Macron'un Rönesans Partisi'nin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa yanlısı milletvekillerinden oluşan Yenilenen Avrupa grubunun lideri olan Séjourné, aynı zamanda 34 yaşındaki Başbakan Attal'ın da eski sevgilisi olarak biliniyor.

        Attal ve Séjourné ayrıldıklarını hiçbir zaman kamuya açıklamasa da, Kamu Yaşamında Şeffaflık Yüksek Otoritesi'ne yaptığı beyanda Attal, partneri olmadığını açıklamıştı.

        Séjourné'nin gelişi, Macron'un toplumsal cinsiyet eşitliği taahhüdü doğrultusunda Perşembe günü atanan 14 Kabine üyesi arasında hiçbir kadının üst düzey görevlerden herhangi birine atanmadığı anlamına da geliyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gabriel Attal
        #Fransa
        #dünya
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Falaka davasında yeni karar! Cezası indirildi
        Falaka davasında yeni karar! Cezası indirildi
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?