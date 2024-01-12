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        Kayseri'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Kayseri'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:49 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:28
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        Kayseri'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Kayseri'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl AFAD Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Çiçek, 6 Şubat depremleri sürecinde Kayseri'nin tüm kurum, kuruluş ve vatandaşları ile bölgeye yardıma koştuğunu anımsattı.

        Kayseri'de de hissedilen depremde, oradaki tecrübelerinden ders alarak neler yaptıklarını, neler yapabileceklerini ve neler planladıklarını hep beraber istişare etmek için bir arada olduklarını anlatan Çiçek, "Bu süreçte bir takım gelişmeler oldu. Büyükşehir Belediyemiz, milletvekillerimiz, biz, AFAD Müdürlüğünün çalışmaları ile Kayseri'de bir AFAD Birlik Müdürlüğü kurulmasına karar verildi. Bu birliğin Kayseri'de olması çok önemli. Bizim için müjdeli bir haber de AFAD lojistik binamızın yapılıyor olması, o da başlayacak. Kayseri için önemli adımlardan biri." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise karla mücadelede Kayseri'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirtti.

        Karayolları ve diğer kuruluşların da bu alanda üzerine düşeni yaptığını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Yollarımızın standartlarını yükseltiyoruz, sonrasında nezaket kuralları içerisinde bir hatırlatmada bulunuyoruz, ne olur kurallara uyalım, ne olur yolların standardının yükselmesinden dolayı aşırı sürat yapmayalım. Kayseri'miz büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmamaya özen gösteren, ulaşım alanında her türlü araç gereç, altyapı açısından üzerine düşeni yapmaya özen gösteriyor. Yine valiliğimiz ile dayanışma içerisinde çalışmalar yapmak suretiyle hem merkezi hem de taşrasıyla Kayseri'mizi daha yaşanılabilir şehre dönüştürmeye gayret gösteriyoruz."

        Konuşmaların ardından, çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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