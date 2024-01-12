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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Bilim Merkezi, 74 öğrenciye uygulamalı robomaç algoritma etkinliği fırsatı sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:46
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Bilim Merkezi, 74 öğrenciye uygulamalı robomaç algoritma etkinliği fırsatı sundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden olan Kayseri Bilim Merkezi’nde etkinlikler ve eğitim faaliyetleri devam ediyor.

        Bu kapsamda bilim merkezi, Besime Özderici İlköğretim Okulu'ndan 74 öğrenciyi robomaç algoritma etkinliğinde buluşturdu.

        Atölyelerde kullanılan robotlar ile kodlamayı daha somut, kalıcı ve eğlenceli şekilde öğretme imkanı tanıyan merkezde, robotik atölyeleri ile öğrencilerin hayatı öğrenmek ve farklı alanlardaki bilgileri harmanlayarak farklı bakış açıları ile olay ve problemlere çözümsel yaklaşımlar geliştirmeleri hedefleniyor.

        - Büyükkılıç, Bünyan Devlet Hastanesi yol düzenleme çalışmalarını inceledi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanan Bünyan Devlet Hastanesi yol düzenleme ve yenileme çalışmalarını inceledi.

        Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Buraya 6 bin ton asfalt gitmiş, otoban gibi yol, çok güzel oldu. Yolumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılmış olan Bünyan Devlet Hastanesine yakıştı." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç'a, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı eşlik etti.

        - Kayseri'de meyve ağacı budama kursu açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından açılan meyve ağacı budama kursu ücretsiz olarak KAYMEK Sümer Tesisleri'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 18.00-20.30 saatleri arasında verilecek.

        Kursta, budama çeşitleri, meyve ağaçlarının erken meyveye yatması, meyve kalitesi ve sürekliliğinin arttırılması konularda eğitim verilecek.

        - "Kayseri Kariyer Konferansları" sürüyor

        Kayseri Kariyer Konferansları kapsamında Büyükşehir Belediyesi personeline stres ve zaman yönetimi konulu sunum yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda, Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Temircan, "stres ve zaman yönetimi" başlıklı sunumda bulunarak, düşük stresli yaşam için önerilerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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