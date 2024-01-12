Bartın açıklarındaki gemide Türk mürettebat kayboldu; denizde aranıyor Bartın açıklarında seyir halinde olan PS Valetta adlı gemide görevli bir Türk mürettebatın kaybolduğu belirtildi. Buna göre temizlik işlerinden sorumlu M.Ş.'nin denize düştüğü değerlendirildi ve sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:10 facebook

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