Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediyesi üç ayların başlangıcı dolayısıyla program düzenledi

        Kayseri'de Talas Belediyesi, üç ayların başlaması dolayısıyla program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Belediyesi üç ayların başlangıcı dolayısıyla program düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Talas Belediyesi, üç ayların başlaması dolayısıyla program düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Hafızların Kur'an-ı Kerim okuduğu programda Ender Doğan ilahi seslendirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç ayların hayırlara vesile olmasını diledi.

        Programın gönüllerin pasını sildiğini belirten Yalçın, "Geçen yıl bu programın ilkini yapmıştık. Rabbim ömür verdikçe üç ayları yine karşılayacağız inşallah. Kutlu bir zaman dilimine girdik, duaların makbul olduğu güzel anları yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat sergisi açtı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat sergisi açtı
        Kayseri'de 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
        Kayseri'de 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
        Kayseri'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Kayseri'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
        Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama