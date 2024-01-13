Başkan Taşyapan kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçede devam eden kentsel dönüşüm projesindeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 blok ve 196 konutun bulunduğu projenin çalışmalarında sona gelindi.

Çevre düzenlemesinin yapıldığı projeyi yerinde inceleyen Başkan Taşyapan, vatandaşlara evlerini bir an önce teslim etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.