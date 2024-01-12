Kayseri'de 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
KAYSERİ-Malatya yolunda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
KAYSERİ-Malatya yolunda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun girişi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan sürücülerin kontrolünden çıkan 3 TIR ve 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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