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        Kayseri'de 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

        KAYSERİ-Malatya yolunda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 20:33 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:35
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        Kayseri'de 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
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        KAYSERİ-Malatya yolunda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Kayseri-Malatya yolunun girişi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan sürücülerin kontrolünden çıkan 3 TIR ve 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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