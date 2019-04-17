Coğrafi yapısı ile dikkat çeken Soğanlı Vadisi, çok eski bir yerleşim alanı olarak Roma devrinden kalan kiliseleri ile ünlü. Ören yerinde Karabaş, Kubbeli, Tahtalı, Yılanlı, Saklı, Tokalı, Ballık ve Geyikli kiliselerini görme fırsatı yakalayan turistler, yöre halkının ekonomisine de katkıda bulunuyor.

DHA'nın haberine göre, Yeşilhisar ilçe merkezinde 15 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Mahallesi'nde bulunan örenyeri, yıl içinde yerli ve yabancı 550 bin turisti ağırlıyor.

Soğanlı Örenyeri'nde, ismi ile özdeşlemiş yöresel ürünler arasında bulunan Soğanlı bez bebekler, en fazla ilgi gören hediyelik eşyalar arasında ilgi görüyor. 100 yıllık geçmişe sahip olan Soğanlı bebekleri, bölgedeki birkaç evde iplik ve bez kullanılarak yapılıyor. Soğanlı bebekleri, 10 ile 30 TL arasında satılıyor.

Soğanlı Örenyeri'nin birkaç kilometre uzağında başlayan Kapadokya bölgesinde ise yeraltı şehirleri ile ünlü Derinkuyu beldesi bulunuyor.