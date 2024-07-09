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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor’da Carole ve Bahoken ile yeniden anlaşıldı - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor’da Carole ve Bahoken ile yeniden anlaşıldı

        Süper Lig ekibi Kayserispor, sözleşmeleri sona eren Lionel Carole ve Stephane Bahoken ile yeniden anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:45 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:45
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        Carole ve Bahoken, tekrar Kayserispor'da!
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        Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasında bulunuldu.

        Stephane Bahoken ile de 1 senelik sözleşme imzalanırken kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Stephane Bahoken’in sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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