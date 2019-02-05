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Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Sık sık Maduro yönetimine uluslararası baskının artırılması gerektiği yönünde açıklamalar yapan Guaido, Nicolas Maduro'nun devlet kalkınma bankası Bandes'te bulunan 1.2 milyar doları Uruguay'a aktarmaya çalıştığını öne sürdü.
İddiasıyla ilgili bir kanıt sunmayan Guadio, Ulusal Meclis önünde yaptığı konuşmada, "Uruguay'ın bu parayı çalmalarına izin vermemeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.
Venezuela Enformasyon Bakanlığı, konuyla ilgili yorum yapılmayacağını belirtti.
Venezuelalı bazı ticaret uzmanları ise, Bandes'in parayı Uruguay'daki ticari bağlantılarına aktararak ABD yaptırımlarını delme çabası içerisinde olabileceğini ifade etti.
KİM KİMİ DESTEKLİYOR?
Venezuela'nın komşularından biri olan Uruguay, tıpkı bölgedeki bir diğer önemli ülke olan Meksika gibi yaşanan krizde 'tarafsız' olduğunu ilan etti ve diyalog çağrısı yaptı.
Öte yandan dün birçok Avrupa ülkesi Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımıştı.
Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkeler ise Maduro'yu desteklediklerini açıklayarak, Batılı ülkeleri Venezuela'nın içişlerine müdahale etmekle suçlamıştı.
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