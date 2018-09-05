Devlet Başkanı seçildiği günden itibaren uyuşturucu ve satıcılarıyla sert bir şekilde mücadele eden Duterte, 2016 yılında, kendisini Hitler'e benzeterek, "Hitler üç milyon Yahudi'yi katletti. Filipinlerde üç milyon uyuşturucu bağımlısı var. Ben de aynı şekilde onları öldürmekten mutluluk duyarım" demiş, "Almanya'nın Hitler'i varsa" diyerek, Filipinlerde de kendisinin olduğu imasında bulunmuştu.

Bu açıklamalar tepki toplarken, Duterte'nin sözcüsü Ernesto Abella, Duterte'nin yaklaşık altı milyon Yahudi'nin hayatını kaybettiği soykırımı küçümsemek gibi bir niyetinin olmadığını açıklamıştı.

NETANYAHU VE RİVLİN İLE BİR ARAYA GELDİ

Resmi ziyaret için pazar akşamı İsrail'e gelen Filipinler Devlet Başkanı Duterte, çarşamba günü sona erecek olan 4 günlük ziyareti kapsamında dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki ofisinde bir araya gelmişti.

Duterte, İsrail Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, "ülkesindeki askeri yetkililere sadece İsrail'den silah satın almaları talimatı verdiğini, çünkü İsrail'in alıcılara kısıtlama getirmediğini söylediği" aktarıldı. "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler güçlü. Halkımızı terörizmden korumak için çalışıyoruz ve işbirliğimizin güçlendirilmesini umuyoruz." dediği belirtildi.

İSRAİLLİLER DUTERTE'Yİ PROTESTO ETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in Duterte'yi kabul ettiği Batı Kudüs'teki ofisi önünde toplanan onlarca İsrailli, Filipinler Devlet Başkanı'nı protesto etti.

İsrailli göstericiler, taşıdıkları döviz ve attıkları sloganlarla daha önce yaptığı açıklamayla "Adolf Hitler'e benzetilmekten memnun olduğunu" belirten Duterte'ye tepki gösterdi.

Duterte, Kudüs'te bulunan, İkinci Dünya Savaşı'nda katledilen Yahudiler'in anısı için yapılan "Holokost Müzesi"ni ziyaret etti.

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