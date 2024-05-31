Kensington Sarayı'ndan Prenses Kate Middleton açıklaması
Kensington Sarayı, kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton'ın görevli olduğu askeri etkinliğe katılıp katılmayacağını açıkladı
Ocak ayında olduğu ameliyat sonrası kanser teşhisi konulan ve önleyici kemoterapi aldığı tedavi sürecinde kamuoyu karşısına çıkmayan Prenses Kate Middleton, bir süre daha kameralar karşısına çıkmayacak.
Prenses Kate'in haziranda gerçekleştirelecek Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen askeri tören Trooping the Colour'a katılması bekleniyordu. Ne var ki Prenses Kate'in bu büyük etkinlik öncesinde düzenlenen geleneksel töreni pas geçeceği öğrenildi.
Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kate Middleton'ın etkinliğe katılmayacağı doğrulanırken, onun yerine görevini Korgeneral James Bucknall'ın üstleneceği belirtildi.
Birleşik Krallık'ın Trooping the Colour olarak bilinen geleneksel askeri geçit töreninden bir hafta önce, 'Albay'ın Teftişi' adı verilen bir etkinlik düzenleniyor. Prenses, İrlanda Muhafızları Albayı ünvanını taşıdığı için normalde Teftiş Subayı olarak törene katılıyordu.
'Albay'ın Teftişi'; etkinliği 8 Haziran'da, Trooping the Colour ise 15 Haziran'da düzenlenecek. Prenses Kate'in askeri geçit törenini izleyip izlemeyeceği henüz bilinmiyor.
"BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM"
Kate Middleton, mart ayında yayınladığı videolu açıklamada kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı. 16 Ocak'taki karın ameliyatından sonra ortada görünmeyen ve o günden bu yana ilk ve son kez videodakinden başka görüntü vermeyen 42 yaşındaki Prenses, kanser teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını”, haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti.
Kate Middleton, ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediğini belirtmişti.
“Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyen Prenses, kanserin türüne ilişkin bilgi vermemiş ve "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" demişti.
Trooping the Colour etkinliğinde geleneksel olarak Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkan kraliyet ailesi, askeri töreni hep birlikte izliyor