Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası'nda tek kadınlarda ilk şampiyonluğuna ulaşan Alman Angelique Kerber, kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı.
Wimbledon'da iki yıl önce ABD'li Serena Williams ile finalde karşılaşan ancak rakibine yenilen 30 yaşındaki Kerber, turnuvadaki ikinci finalinde bir kez daha karşılaştığı ABD'li rakibini zorlanmadan mağlup ederek üçüncü grand slam şampiyonluğunu elde etti.
Doğum yaptıktan sonra katıldığı ilk grand slam turnuvası Fransa Açık'tan sakatlığı nedeniyle 4. turda çekilen 36 yaşındaki eski dünya 1 numarası Serena Williams, Wimbledon'da 8, toplamda ise 24'üncü grand slam zaferi için çıktığı maçta 4 kez servisinin kırılmasına engel olamadı.
Kerber, dünya klasmanının 181. basamağında olmasına rağmen organizasyon komitesinin kararıyla 25 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Williams'ı 65 dakika süren maçta 6-3'lük iki set sonunda mağlup etmeyi başardı.
GÖZÜNÜ FRANSA AÇIK'A DİKTİ
Kariyerinde Avustralya Açık ve ABD Açık'ın ardından Wimbledon'da da mutlu sona ulaşan Angelique Kerber'in şampiyonluğa ulaşamadığı tek grand slam Fransa Açık kaldı.
İlk grand slam zaferine 2016 yılında Avustralya Açık'ta Serena Williams'ı 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek ulaşan Kerber, aynı yıl ABD Açık finalinde Çek Karolina Pliskova'yı 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle geçti ve ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Alman tenisçi, toprak zeminde düzenlenen Fransa Açık'ta ise 2012 ve 2018 yıllarında çeyrek final oynadı.
GRAF'TAN SONRA İLK!
Angelique Kerber, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 22 yıl sonra tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşan ilk Alman sporcu oldu. Turnuvada tek kadınlarda en son 1996 yılında Alman Steffi Graf şampiyonluğa ulaşmıştı. Finalde İspanyol Arantxa Sanchez Vicario'yu 6-3 ve 7-5'lik setlerle mağlup eden Graf, 7. Wimbledon şampiyonluğuna uzanmıştı.
WİLLİAMS REKOR KIRAMADI
Kariyerindeki 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanının sahibi Serena Williams, şampiyon olması halinde Avustralyalı Margaret Court'un rekoruna ortak olacaktı.
Margaret Court, 24 şampiyonlukla "tüm zamanların en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanını tek başına elinde tutuyor.
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