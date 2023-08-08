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        Haberler Magazin Kerem Alışık: Annen yok, kimsen yok

        Kerem Alışık: Annen yok, kimsen yok

        Çolpan İlhan, vefatının 9'uncu yılında doğum gününde kabri başında anıldı. Kerem Alışık, anne acısını "Annen yok, kimsen yok" cümlesiyle dile getirdi

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        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 15:27
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        "Annen yok, kimsen yok"
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        25 Temmuz 2014 gecesi aramızdan ayrılan, Çolpan İlhan, aramızdan ayrılışının 9'uncu yılında, doğum gününde mezarı başında anıldı.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık’ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı.

        Kerem Alışık, “Bir örümcek ağı kadar ince… İncecik, naif, zarif ama hiç kopmayan…Tek başına ama çok güçlü çok mücadeleci çok sağlam kadınlar grubu gibi kalabalık… Ailemizin kahramanı…

        İnsanın, hayatın ve sanatın tam ortasına öbek öbek güller bıraktı. Bir anne, oğlunun ilk gerçek aşkıdır… Bir oğul, bir annenin son gerçek aşkıdır… Anne kokan çiçekler var kalbimde ve çok kalabalık bir yokluk hali… Çünkü annen yok, kimsen yok” diyerek duygularını dile getirdi.

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        #Çolpan İlhan
        #kerem alışık
        #sadri alışık
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