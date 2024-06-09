"ÇOCUK ŞİMDİ MUTLU ANILAR GİBİ HÜZÜNLÜ"

Paylaşımına ayrıca yazdığı bir şiiri ekleyen Kerem Alışık, şu ifadeleri kullandı;

"Bir Fener maçı...

Babası elinden tutmuş çocuğunu maça götürmüş.

Hava güzel, maç güzel.

Güzel şarkılar gibi güzel...

Baba mutlu, baba gururlu

Mutlu anılar gibi mutlu

Çocuk şimdi mutlu anılar gibi hüzünlü

Hüzünlü şarkılar gibi gururlu

Çocuk Kerem Alışık

Baba Sadri Alışık."