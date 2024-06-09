Kerem Alışık: Bir Fener maçı
Kerem Alışık, merhum sanatçı babası Sadri Alışık'ı henüz küçük bir çocukken gittikleri Fenerbahçe maçı ile andı; "Bir Fener maçı... Babası elinden tutmuş çocuğunu maça götürmüş"
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Sadri Alışık, 18 Mart 1995'te 69 yaşında hayata veda etmişti. Babasının yolundan giderek onun gibi oyuncu olan Kerem Alışık, zaman zaman sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla merhum sanatçıyı anmaya devam ediyor.
Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Kerem Alışık, bu kez babası Sadri Alışık ile henüz küçük bir çocukken gittikleri Fenerbahçe maçında çekilen videoyu yayımladı.
"ÇOCUK ŞİMDİ MUTLU ANILAR GİBİ HÜZÜNLÜ"
Paylaşımına ayrıca yazdığı bir şiiri ekleyen Kerem Alışık, şu ifadeleri kullandı;
"Bir Fener maçı...
Babası elinden tutmuş çocuğunu maça götürmüş.
Hava güzel, maç güzel.
Güzel şarkılar gibi güzel...
Baba mutlu, baba gururlu
Mutlu anılar gibi mutlu
Çocuk şimdi mutlu anılar gibi hüzünlü
Hüzünlü şarkılar gibi gururlu
Çocuk Kerem Alışık
Baba Sadri Alışık."