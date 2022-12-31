Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, Türkiye'de ayağa kaldırılan antik döneme ait büyük anıtsal iki çeşme olduğunu belirterek, bu çeşmelerin her ikisinin de Burdur'da bulunduğunu söyledi.

"ANTİK DÖNEMDE KULLANILAN KAYNAĞIN SUYU AKACAK"

Yaptıkları çalışmayla çeşmeden kaynaktan gelen taze içilebilir su akacağını anlatan Özüdoğru, Türkiye'de Sagalassos'tan sonra içinden su akan çeşmeye sahip ikinci antik kentin Kibyra olacağını dile getirdi.

"Mayıs ayında antik kaynağından suyu getirip çeşmeyi orijinal işlevine kavuşturmak istiyoruz." diyen Özüdoğru, şöyle konuştu:

"Daire formunda iki havuzdan kentin dört farklı yönüne su dağıtımı sağlanıyordu. Restorasyonda yerine koymadığımız tek parça, kazılar sonucu ortaya çıkardığımız heykeller oldu. Bu iki heykelin orijinalleri Burdur Müzesi'nde sergileniyor. Biz bunların imitasyonlarını yaptırıyoruz. Tıpkı antik dönemde olduğu gibi su, mitolojik kahraman Herakles'in üzerine uzandığı aslan postu ile şarap tanrısı Dionysos'un uzandığı panter postundaki aslan ve panter heykellerinin ağzından havuzlara akmış olacak."