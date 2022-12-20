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Haberler Gündem Kimler Oy Kullanamaz? Oy Kullanma Şartları Nelerdir?
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Kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir?

Demokrasi ile yönetilen ülkeler için seçim en önemli süreçlerden biridir. Bu durum ülkeyi kimin yöneteceğine vatandaşların karar verdiği anlamına gelmektedir. Genel hükümet değişimleri, başkanlık seçimleri, belediye başkanı seçimi gibi pek çok seçimde vatandaşlar görüşlerini belirtmek için oy kullanmaktadır.

Kimler Oy Kullanamaz? Oy Kullanma Şartları Nelerdir?

Ülkemizde belirli süreli olarak seçilen hükümetler, başkanlar, belediyeler vb. seçim aracılığıyla devamlı olarak yenilenmektedir. Bu süreçte vatandaşlar yapılan seçimlerde oy kullanmaktadır. Oy kullanmak demokratik ülkelerin önemli göstergelerinden biri kabul edilir. Ancak yine de herkes oy kullanamamaktadır. Oy kullanmak için belli kriterlerin karşılanması gerekir. Anayasaya bakıldığında “18 yaşını doldurmuş her vatandaşın oy kullanma hakkı vardır” maddesi yer alır.

Bu madde açık bir şekilde oy kullanma yaşını belirtmektedir. Diğer yandan yine anayasada belirlenmiş bazı oy kullanma hükümleri bulunmaktadır. Bu hükümlere bağlı olarak kimlerin oy kullanıp kimlerin kullanamayacağına karar verilebilir. Pek çok kişi bu konuda karmaşa yaşadığı için mutlaka ayrıntılı bir şekilde öğrenebilmek için arama motorlarında bunları aramaktadır. Biz de bu içeriğimizde kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte oy kullanma şartları ve kimler oy kullanamaz ile ilgili tüm merak edilenler…

Kimler Oy Kullanamaz?

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde oy kullanmak bütün vatandaşların hakkı olarak bilinir. Ancak bazen bazı özel durumlar söz konusu olduğunda bu kişilerin oy kullanması kanunen yasaklanmıştır. Kimler oy kullanamaz? Diye merak edenler için sıraladık;

  • 18 yaşı doldurmayan kişiler,
  • Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
  • Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
  • Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
  • Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Uzmanlar Oy Kullanabilir mi?

18 yaşının üzerin olan ve kısıtlı durumda olmayan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkı vardır. Ancak yine de kanunen belirlenmiş bazı kısıtlı durumlar bulunur. Bu kapsamda belirlenen kanuna göre silah altında bulunan kişilerin oy kullanması engellenmiştir. Dolayısıyla uzmanlar oy kullanabilir mi? sorusunun yanıtı silah altında bulundukları sürece oy kullanmazlar olmaktadır.

Oy Vermek İçin En Az Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

Oy vermek yaşı çok fazla kişinin aklını kurcalar ve bu yüzden oy vermek için en azın kaç yaşında olmak gerekir? sorusunu sorarlar. Oy kullanmaz için mutlaka 18 yaşı doldurmuş olmak gerekmektedir.

Anayasaya Göre Kimler Oy Kullanabilir?

Oy kullanmak her Türk vatandaşının hakkıdır. Ancak anayasa ile belirlenmiş olan bazı kurallar ve kısıtlamalar vardır. Anayasaya göre kimler oy kullanabilir? Sorusunun cevabı en yalın hali ile 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı oy kullanabilir şeklindedir.

Subaylar Oy Kullanabilir mi?

Pek çok kişi oy kullanma ile ilgili kısıtlamalar konusunda karmaşa yaşar. Bu yüzden subaylar oy kullanabilir mi? sorusu çoğu kez sorulmaktadır. Anayasaya göre silah altında bulan hiçbir asker oy kullanamaz.

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