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K.Irak'ın Sincar kenti yaşanmaz halde!

Kuzey Irak'taki Sincar'ın DEAŞ'tan geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, DEAŞ tarafından yerlerinden edilen çoğu Ezidi olan 200 bin kişinin dönecek yeri yok. Sincar harabe kentten farksız. Ne bir okul ne de bir hastanenin faaliyette olduğu Sincar'ın sokaklarında, hâlâ insanların cesetlerine rastlandığı belirtildi

08.11.2018 - 14:37 | Güncelleme: İHA

Geçtiğimiz ay Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad'a verilen Nobel Barış Ödülü ile Ezidi kurbanların sıkıntıları vurgulandı. Irak'ta yeniden yapılanmanın yavaş yavaş gerçekleştiği başka yerlerin aksine, Sincar’da yapılanma hiç başlamadı ve şehir büyük ölçüde yaşanmaz halde. Sünni Müslümanlar kendilerine misilleme yapılacağı gerekçesiyle geri dönmekten korkuyor. Sincar'ın DEAŞ'tan geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen çoğunluğu Ezidi olan yerlerinden edilmiş 200 bin kişi Irak'ın kuzeyinde ve başka yerlerde yaşıyor. Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Sincar'daki DEAŞ zulmünden kurtulmayı başarmış Ezidi mağdurlar ile röportajlar yaptı.

"SİNCAR'DAKİ DURUM ÇOK KÖTÜ"

İHA'da yer alan habere göre Sincar'daki durumun çok kötü olduğunu söyleyen Baybon, "Geçtiğimiz yıllarda hiç elektrik yoktu. Şimdi elektrik geldi ama bu sefer de elektrik kesintileri yaşıyoruz. Bazen günlerce elektriğimiz olmuyor. Su içilebilir değil. Sincar için hiçbir şey yapmıyorlar. Evlerin çoğu yok edildi. Sincar'a geri döndük, ama burada yaşayabileceğimiz bir hayat yok. Sadece canlı olduğumuzu söyleyebilirim. Okul yok ve hastane yok. Birkaç hamile kadın hastanelerin ve doktorların eksikliği nedeniyle öldü" dedi.

"DEAŞ'TAN ÖNCE DURUMUMUZ İYİYDİ"

Duhok'ta bir kampta 4 yıldır yaşadıklarını söyleyen Sincarlı Base Khalaf , "DEAŞ'tan önce durumumuz iyiydi. Zengin değildik ama iyiydik. DEAŞ kadınlarımızı aldı, gençlerimizi öldürdüler, her şeyimizi alarak bizi mutsuz ettiler. Yaşlı adamlar ve kadınlar evlerinde öldü, çocuklar dağda susuzluktan ve açlıktan öldü. Bu çadırlardaki durumumuz çok kötü. İçeride ölü gibi hissediyoruz. Elektrik ve suya sahip değiliz. Birçok insanın hiçbir geliri yok ve sadece ölü olarak kabul ediliyor. Burada iş yok" ifadelerini kullandı.

"DÖNERSEK AYNI ŞEYİ YAŞARIZ"

Sincar'a dönmenin onlar için çok zor olduğunu söyleyen Duhok’taki başka bir Sincarlı Farhan Qasem, "Sincar’da yaşamamız için bir şeyler yapılacaksa, geri dönmek istiyoruz. Eğer bizim için uluslararası bir koruma olursa, geri döneceğiz. Ama şu durumda oraya dönmek güvenli değil, dönersek aynı şeyleri tekrar yaşarız" dedi.

"CENAZELERİMİZ SOKAKTA"

BM, uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarından yardım etmelerini isteyen başka bir kamp sakini Van Hussain, “İlk önce DEAŞ tarafından kaçırılan annelerimizi, kızlarımızı, babalarımızı ve kardeşlerimizi geri istiyoruz. Şehitlerimizin kemikleri hala sokaklarda ve gömülmemiş durumda. Ayrıca Sincar'a giden yolu da kapatmışlar. Ne evlerimizi görmek ne de mezarlarımızı ziyaret etmek için Sincar'a geri dönemeyiz" dedi.

"SOKAKLAR BOŞ, KİMSE YOK"

Sincar'da röportajları gerçekleştiren NRC'nin Irak'taki Medya Koordinatörü Tom Peyre-Costa, DEAŞ'tan geri alınmasından 3 yıl geçmesine rağmen Sincar’ın hala hayalet bir şehir olduğunu söyledi. Peyre-Costa, "Sincar'da sokaklar bomboş, hiç kimseyi göremiyorsunuz. Yerlerinden edilmiş yüz binlerce Ezidi ülkenin farklı bölgelerinde yaşıyor ve güvenlik sorunlarıyla beraber su ve elektrik gibi sıkıntılar yüzünden geri dönemiyor. Okulları ve hastaneleri yeniden inşa etmek için acil bir ihtiyaç var, aksi takdirde Sincar boş kalacak" dedi.

 

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