Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

Kurban Bayramı'nın hafta geneline yayılması ile birlikte, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca vatandaş yolculuk yapmak için hazırlanıyor.

Fakat, son yıllarda, özellikle de tatil dönemlerinde kiralık araç talebinde ciddi bir artış yaşanıyor.

SIXT Türkiye ve Borlease Genel Müdürü Yiğit Aras, bayram öncesi kiralık araç talebinde büyük artış yaşandığını ve bayramda 100 bin civarında kiralık aracın trafikte yer alacağını belirtti.

Türkiye genelinde bayram tatilleri, kısa dönem araç kiralama sektöründe büyük bir hareketliliğe sahne oluyor. Sixt Türkiye ve Borlease Genel Müdürü Yiğit Aras, 2023 yılına göre yüzde 40 büyüyen kısa dönem araç kiralama sektöründe, Kurban Bayramı öncesi doluluk oranının yüzde 90’ları geçtiğini söyledi.

REKLAM 'FİYATLAR ARTTI, TÜKETİCİ EKONOMİK ARACA YÖNELDİ' Aras, "Yurtdışından gelen tatilciler de kiralık araçlara yoğun talep gösterdi. Bayram dönemindeki pazar payımızın yüzde 10’dan fazla olacağını öngörüyoruz" dedi. Yiğit Aras, İstanbul ve Marmara Bölgesinin talep gelen en yoğun bölgeler olduğuna dikkat çekerek, "Akdeniz ve Ege normal yaz yoğunluğuna ulaştı. Ancak gözlemlerimiz müşterilerin İstanbul’dan araç alıp tatil yörelerine gittikleri yönünde" ifadelerini kullandı. Kiralama sürelerinin kış aylarında ortalama 4 gün, yaz aylarında ise 6 gün olarak değiştiğini de belirten Aras, "Araç kiralama fiyatlarındaki artışında etkisiyle tüketiciler ekonomik grup araçlara yöneliyor. Özellikle B ve B+ segment araçlar yoğun talep görüyor. Otomatik vites ve benzinli araçlara olan ilgi arttı. Elektrikli araçlar ise hala düşük talep görmekte ve sektör genelinde yüzde 1'in altında bir orana sahip" bilgilerini paylaştı.

SAHTE SİTE UYARISI Kurban Bayramı ve yaz tatili nedeniyle araç kiralamaya çok yüksek talep oluştuğunu belirten Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk de, tatilde otomobil kiralayacak olanlara çeşitli uyarılarda bulundu. Öztürk, "Dokuz güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili ve hemen öncesinde okulların tatile girmesiyle kiralık araca yönelen yüksek ilgi bazı kötü niyetli kişiler için de fırsat anlamına geliyor. Bu dönemde kurumsal ve saygın araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayarak yanıltıcı görüntülerle vatandaşları dolandırmaya ve haksız kazanç sağlamaya çalışan oluşumların da arttığını görüyoruz. Kiralama işlemleri için mutlaka kurumsal web sitelerini ve çağrı merkezlerini kullandıklarından emin olmalılar. Bunun yanında kendilerine çeşitli iletişim kanallarından ulaşarak kredi kartı bilgisi ya da IBAN numarasına para transferi isteyen kişilere de itibar etmemeleri oldukça önemli" dedi.