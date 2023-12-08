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        Bahṣılı'da insan hakları konferansı verildi

        Kırıkkale'nin Bahṣılı ilçesinde "İnsan Hakları" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 09:23 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:27
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        Bahṣılı'da insan hakları konferansı verildi
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        Kırıkkale'nin Bahṣılı ilçesinde "İnsan Hakları" konulu konferans düzenlendi.

        Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Erdal Bilgiç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ergül, kurum ve okul müdürleri katıldı.

        Kırıkkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Yaylı, konferasta, insan haklarının, insanların başkaca bir neden aranmaksızın yalnızca insan oldukları için ve doğumlarından itibaren sahip oldukları dokunulmaz haklar olduğunu söyledi.

        Yaylı, insan haklarının devredilmez ve vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

        Kaymakam Bilgiç, konferansın ardından Yaylı'ya teşekkür ederek günün anısına plaket verdi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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