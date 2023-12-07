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        Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:13
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        Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Gülcan Y. idaresindeki 37 PT 537 plakalı otomobil, Ankara-Kırıkkale kara yolunun 14. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaranan sürücü ile yolcu Süleyman Y. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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