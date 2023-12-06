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        Kırıkkale'de TIR, refüj ile trafik ışıklarının direğine çarptı: 2 yaralı

        KIRIKKALE'de,elektrik jeneratörü taşıyan TIR'ın refüj ve trafik ışıklarının direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 22:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 22:40
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        Kırıkkale'de TIR, refüj ile trafik ışıklarının direğine çarptı: 2 yaralı
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        KIRIKKALE'de,elektrik jeneratörü taşıyan TIR'ın refüj ve trafik ışıklarının direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Murat Algan yönetimindeki 06 FH 7671 çekici ve 06 EY 6256 dorse plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, trafik ışıklarının direğine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle elektrik jeneratörü yola devrilirken, kazada sürücü Algan ile TIR´da bulunan Enes Algan, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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