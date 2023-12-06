Kırıkkale'de TIR, refüj ile trafik ışıklarının direğine çarptı: 2 yaralı KIRIKKALE'de,elektrik jeneratörü taşıyan TIR'ın refüj ve trafik ışıklarının direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de,elektrik jeneratörü taşıyan TIR'ın refüj ve trafik ışıklarının direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Murat Algan yönetimindeki 06 FH 7671 çekici ve 06 EY 6256 dorse plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, trafik ışıklarının direğine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle elektrik jeneratörü yola devrilirken, kazada sürücü Algan ile TIR´da bulunan Enes Algan, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.