Kırıkkale'de şok uygulamalarda 14 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım-4 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 5 bin 560 kişi ve 1915 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 14 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 55 araç sürücüsüne ceza yazıldı.
Ayrıca, çalışmalarda 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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