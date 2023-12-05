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        Kırıkkale'de şok uygulamalarda 14 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:44
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        Kırıkkale'de şok uygulamalarda 14 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım-4 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 5 bin 560 kişi ve 1915 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 14 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 55 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

        Ayrıca, çalışmalarda 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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