Kırıkkale'de şok uygulamalarda 14 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım-4 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 5 bin 560 kişi ve 1915 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 14 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 55 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Ayrıca, çalışmalarda 250 uyuşturucu hap ele geçirildi.