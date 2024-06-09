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        Haberler Gündem Güncel Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı | Son dakika haberleri

        Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı

        Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:11
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        Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli yakınlarda feci bir kaza meydana geldi.

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        Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir TIR sabah saatlerinde çarpıştı.

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        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

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        Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

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        Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #van bitlis kara yolu
        #trafik kazası
        #ölümlü kaza
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