Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Giriş: 09.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:11
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Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli yakınlarda feci bir kaza meydana geldi.
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Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir TIR sabah saatlerinde çarpıştı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.