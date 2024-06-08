Oyunu sevgilisi Necati Kocabay ile izleyen Nurgül Yeşilçay, gazeteciler ile çıkışta sohbet etti. Yeşilçay; "Ağladım oyunda. Biraz ağladım, biraz güldüm." dedi. Geçtiğimiz günlerde ağlamak ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Nurgül Yeşilçay, "Ben şimdiye kadar dizilerde ağlayan roller oynadım. Artık gözüm akıyor" diyerek de güldü.