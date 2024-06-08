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        Haberler Magazin Eski aşıklar bir arada! İsmail Hacıoğlu'nun eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz pişti oldu - Magazin haberleri

        İsmail Hacıoğlu'nun eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz pişti oldu

        Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Vildan Atasever ile eski sevgilisi Aslıhan Gürbüz'ün yolu önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde kesişti. İki oyuncu samimi şekilde sohbet ederken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 10:54 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:19
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Indie müziğin Türkiye’deki köklü gruplarından Peyk’in ilk müzikali 'Hamiyet'i Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde üç bin kişi izledi.

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        İlk kez geçtiğimiz yıl kasım ayında 27'nci İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan müzikal, Peyk’in solisti İrfan Alış’ın çocukluğunda yer etmiş sıra dışı bir kadının hikayesini 1980’lerdeki bir işçi mahallesinden bugüne taşıyor.

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        Aslı İnandık ve Peyk grubunun başrollerini paylaştığı 'Hamiyet’in oyuncularını sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

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        Hamiyet’i izleyenler arasında Nurgül Yeşilçay, Emin Alper, Tamer Levent, İlker Başbuğ, Serra Kadıgil, Ceyda Düvenci, Ceylan Ertem, Aslıhan Gürbüz, Hazal Türesan, Vildan Atasever, Mehmet Erdem ve Nazan Kesal gibi isimler vardı.

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        Oyunu sevgilisi Necati Kocabay ile izleyen Nurgül Yeşilçay, gazeteciler ile çıkışta sohbet etti. Yeşilçay; "Ağladım oyunda. Biraz ağladım, biraz güldüm." dedi. Geçtiğimiz günlerde ağlamak ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Nurgül Yeşilçay, "Ben şimdiye kadar dizilerde ağlayan roller oynadım. Artık gözüm akıyor" diyerek de güldü.

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        Son dönemde güzelliği ve verdiği kilolar ile gündemde olan Nurgül Yeşilçay; "Aç kalmadıkça zayıflamıyorsun. İki yılda verdim kiloyu. Şimdi yine kilo almaya başladım. Aç kalmak, acıklı bir durum. 16-18 saat aç kalın gün içinde sonra az yiyin. Ondan sonra kilo veriyorsunuz" diyerek verdiği kiloların sırrını da açıkladı.

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        İsmail Hacıoğlu ilk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever’le yapmış, çift 2015’te boşanmıştı.

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        Hacıoğlu, 2022 yılında da Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başladı, ancak bu ilişkisi de uzun ömürlü olmadı.

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        Vildan Atasever ile Aslıhan Gürbüz’ün yolu önceki akşam etkinlikte kesişti.

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        Samimi bir şekilde sohbet eden ikili, sorulara yanıt vermedi.

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        Ceyda Düvenci de oyunu sevgilisi Güçlü Mete ile izledi. Düvenci, aşk soruları karşısında cevapsız kaldı.

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        Mehmet Erdem - Vildan Atasever Erdem

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        Deniz Barut

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        Ceylan Ertem

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        İrfan Alış - Işıl Kasapoğlu

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        İlhan Şen - Pınar Gülkapan

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        Aslıhan Gürbüz

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        Atakan Başavcı, Hazal Subaşı

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        Tamer Levent - İlker Başbuğ

        #aslıhan gürbüz
        #vildan atasever
        #İsmail Hacıoğlu
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