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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ailesini depremde kaybeden gencin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Ailesini depremde kaybeden gencin cansız bedeni bulundu

        Ailesini 6 Şubat depremlerinde kaybeden 19 yaşındaki Furkan Akdoğan'ın cansız bedeni sazlıkta bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 01:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 01:55
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        Ailesini depremde kaybeden gencin cansız bedeni bulundu
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1 hafta önce kaybolan Furkan Akdoğan (19), Tahtaköprü Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü tarafından sazlıkta ölü bulundu. Furkan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne- baba ve kardeşini kaybettiği öğrenildi.

        İlçeye bağlı Şahmaran Mahallesi kırsalındaki Tahtaköprü Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü, sazlık alanda bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı bölgede yapılan incelemenin ardından ceset, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        1 HAFTA ÖNCE KAYBOLMUŞTU

        Sazlık alanda bulunan cesedin bir hafta önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde baba, anne ve kardeşini kaybeden Furkan Akdoğan, olduğu belirlendi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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