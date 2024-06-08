Galatasaray'da rota yeniden Lorenz Assignon!
Galatasaray, yönetimde görev dağılımının yapılması ve Okan Buruk'un yeni sözleşmeye imza atmasının ardından gündemini transfere çevirdi. Öncelikli olarak kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların, Rennes forması giyen Lorenz Assignon'u yeniden gündemine aldığı öğrenildi.
Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun görevine başlamasının ardından gözler transfere çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda yeni sözleşmeye imza atan teknik direktör Okan Buruk, ilk olarak sağ bek takviyesi isterken, yönetim de harekete geçti.
Listesinde sağ bek pozisyonu için birçok isim bulunan Cimbom, SAcha Boey tarzında bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
TRT Spor'un haberine göre bu doğrultuda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Lorenz Assignon'u yeniden listesine aldığı öğrenildi.
Yönetim, geçtiğimiz transfer döneminde de 23 yaşındaki oyuncuyla görüşmüş ancak son anda anlaşamamıştı.
Assignon, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Burnley'de geçirdi.