Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Siirt çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM İstanbul Parçalı bulutlu 30° Ankara Güneşli 28° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 35° Trabzon Kısmen Güneşli 24° Bursa Parçalı bulutlu 29° Adana Sağanak Yağış 35° Diyarbakır Kısmen Güneşli 37° Gaziantep Kısmen Güneşli 34° Ağrı Sağanak Yağış 22° TOZ TAŞINIMI DA BEKLENİYOR Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği de ifade ediliyor.