Ali Koç - Aziz Yıldırım buluşmasında borç ve gayrimenkul tartışması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Habertürk TV'deki tarihi buluşmasında borç konusu da masaya yatırıldı. Bu esnada gayrimenkul meselesi de gündeme gelirken Aziz Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin mal varlığı 600 milyondan fazla" ifadesine Ali Koç'tan ""Getirin 300 milyon Euro, size verelim" yanıtı geldi. Yıldırım bunun ardından "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim" dedi

Habertürk Giriş: 09.06.2024 - 01:03 Güncelleme: 09.06.2024 - 01:03 facebook

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