Ali Koç - Aziz Yıldırım buluşmasında borç ve gayrimenkul tartışması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Habertürk TV'deki tarihi buluşmasında borç konusu da masaya yatırıldı. Bu esnada gayrimenkul meselesi de gündeme gelirken Aziz Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin mal varlığı 600 milyondan fazla" ifadesine Ali Koç'tan ""Getirin 300 milyon Euro, size verelim" yanıtı geldi. Yıldırım bunun ardından "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim" dedi
Türkiye'yi ekran başına kilitleyen tarihi yayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Habertürk TV'de karşı karşıya geldi.
Dev buluşmada sarı-lacivertlilerin borcu ve gayrimenkul konusu da masaya yatırıldı. İşte iki başkanın bu konu hakkındaki sözleri:
Aziz Yıldırım: "Bankalar Birliği ile kaç liraya anlaştınız?"
Ali Koç: "347 milyon euro falandı."
Aziz Yıldırım: "330 milyon dolar, dolar dolar. Bankalar Birliği ile konuştum."
Ali Koç: "Neden bana sormuyorsun?"
Aziz Yıldırım: "Gelsem 612, 612 diyeceksin."
Ali Koç: "Kulüp bu kadar borçluyken niye yüksek faizle borç alıp arsa aldınız. Tüm paralarını biz ödedik Edirne, Antalya, İzmir. Erol Bey anlattı."
Aziz Yıldırım: "Kim anlattı? 1 tane hariç hepsini biz ödedik."
Ali Koç: "Siz kürsüyü işgal ederken borçları anlatıyordu Erol Bey."
Aziz Yıldırım: "Hep yanlış anlatıyor."
Ali Koç: "Biz kimin borcunu ödemeye çalışıyoruz."
Ali Koç: "Getirin 300 milyon Euro, size verelim."
Aziz Yıldırım: "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim.