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        Haberler Gündem Eğitim Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün

        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün

        Üniversite adaylarının sınav maratonunda ikinci gün. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün tamamlanandı. Sınavın ilk gününde adaylar Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularını yanıtladı. Milyonlarca adaya 120 soru için 165 dakika süre tanındı. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu ise bugün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile başladı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 09:25 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:20
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        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
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        YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.

        Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.

        AYT VE YDT OTURUMLARI

        YKS maratonunda ikinci ve üçüncü oturum bugün gerçekleştirilecek.

        YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı.

        AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre veriliyor.

        AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenleniyor.

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        YABANCI DİLK TESTİ (YTD)

        Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

        Bu yıl YDT'ye İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi girecek.

        Engelli adaylar için 2024 YKS'de, üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

        Öte yandan, bu yıl 30 dakikalık ek süreden faydalanma hakkı olan engelli adayların ise sınavı 13.30'da sona erecek.

        ADAYLARA UYARILAR

        Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 17 Temmuz'da açıklanacak.

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        30 DAKİKA EK SÜRE VERİLEN ADAYLAR

        Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda ise TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday giriyor. Engelli adaylar için YKS'de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

        ÖSYM, bu yıl ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesini kararlaştırmıştı.

        Bu kapsamda sınava giren okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adaylara da 30 dakika ek süre verilecek.

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        #üniversite sınavı
        #YKS
        #sınav
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