Ali Koç ve Aziz Yıldırım buluşmasında Mourinho polemiği

Habertürk TV'deki tarihi yayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başkan Adayı Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi.

Programda başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamaları izleterek "Mourinho’ya açıktan para vermişler diyorsunuz" dedi. Bunun üzerine ise iki isimden şu açıklamalar geldi:

Aziz Yıldırım: "Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok."

Ali Koç: "Adam aptal mı diyorsunuz." Aziz Yıldırım: "İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye." REKLAM Ali Koç: "Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor." Aziz Yıldırım: "Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım." Ali Koç: "Ben size çok şeyden teşekkür ederim."

Aziz Yıldırım: "9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim." Ali Koç: "Siz onu dediğinizde anlaştık dediniz." Aziz Yıldırım: "Beraber gitseydik verecektim. Kaydı dinle. Sözüm söz. Kendisiyle görüştüm, diğer aday dedi, telefonla aradı görüştüm dedi. Ben Roma'da otelde görüştüm. Ben dedim 3 adayız, daha o zaman çekilmemişti. Kim seçilirse seçilsin, kendisine sor, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. 2004'te onu istedim, Porto'dan gelmedi. Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel, o da tamam dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Branco, salı günü Mendes'ten randevu aldı dedi, gelecek görüşeceğiz dedi. Biz perşembe oradaydı."

REKLAM Ali Koç: "Sizden 2 gün önce görüştü Roma'da." Aziz Yıldırım: "Portekiz'de görüştüler, Mendes hastaydı. Her şey konuşuldu, 15'e anlaştık. Hazırladılar evrağı. Kendisi Bükreş'teymiş, dönecek onay verecekti. Siz devreye girdiniz." Ali Koç: "Biz öncesinde bitirmiştik." Aziz Yıldırım: "Siz İsmail Kartal'ın altını doldurup devam edecekmişsiniz, öyle demişsiniz." Ali Koç: "Öyle bir şey demedim. Açıktan para verdik mi vermedik mi?" Aziz Yıldırım: "Açıktan para verirsin anlaşırsın verirsin."