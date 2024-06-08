Ukraynalı turiste tekne çarptı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Plajı'nda, güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukrayna uyruklu Hiorhıı Sosnov (61), bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Ölüdeniz Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajdaki güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukrayna uyruklu Hiorhıı Sosnov, bir teknenin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.