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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ukraynalı turiste tekne çarptı | Son dakika haberleri

        Ukraynalı turiste tekne çarptı

        Fethiye'de güvenlik şeritlerinin dışında yüzen 61 yaşındaki turiste tekne çarptı. Turist yaşamını yitirdi, bir kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 23:04 Güncelleme: 08.06.2024 - 23:04
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        Ukraynalı turiste tekne çarptı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Plajı'nda, güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukrayna uyruklu Hiorhıı Sosnov (61), bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 11.30 sıralarında, Ölüdeniz Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajdaki güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukrayna uyruklu Hiorhıı Sosnov, bir teknenin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bir eli ve bir ayağı kopan Sosnov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin sonrası cenaze, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tekneyi kullanan M.Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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