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        Kadın ambulans şoförleri hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor

        MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli iki kadın ambulans şoförü, zamanla yarışarak hastaların yardımına koşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:00
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        Kadın ambulans şoförleri hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor
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        MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli iki kadın ambulans şoförü, zamanla yarışarak hastaların yardımına koşuyor.

        İleri sürüş teknikleri eğitimi alan, yol aldıkları sokaklarda önemli görev üstlenen acil tıp teknisyeni sürücüler Funda Kılıç ve Hatice Tekeli, meslekleriyle gurur duyuyor.

        Funda Kılıç, AA muhabirine, 10 yıldır ambulans kullandığını söyledi.

        Mesleğiyle gurur duyduğunu belirten Kılıç, "Kadınların, her alanda olduğu gibi bu alanda da var olduğunu bilmeleri, görmeleri ve bizimle gurur duymaları bizi de onurlandırıyor. Bu anlamda çok mutluyuz. Acil tıp teknisyenliğinde de görev ve sorumluluklar arasında ambulans şoförlüğü var. Bu şekilde göreve başladık." dedi.

        - "Kadın sürücü görünce ilk anda şaşırıyorlar"

        Kılıç, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bunun yanı sıra kadın sürücü olduğumuz için bazı sıkıntılar da yaşıyoruz. Bu ön yargıları da sürüşümüz ve gösterdiğimiz hizmetle yeniyoruz. Kadın olduğumuz için çok önemli sıkıntı yaşamıyoruz. Vakaya gittiğimizde kadın sürücü görünce ilk anda şaşırıyorlar, 'kadın mı' diyorlar. Bazen park ederken yardımcı olmaya, yönlendirmeye çalışıyorlar. İlk tepkilerini atlattıktan sonra güzel bir süreç ilerliyor."

        Kılıç, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarının 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlayarak, sağlıkta şiddetin olmadığı mesailer diledi.

        Hatice Tekeli de 10 yıldır acil tıp teknisyeni olarak çalıştığını, son 3 yıldır da ambulans şoförlüğü yaptığını anlattı.

        Kadın olarak her alanda olduğu gibi burada da var olmanın gururunu yaşadığını vurgulayan Tekeli, şunları kaydetti:

        "Çevremden ve Kırıkkale halkından olumlu tepkiler alıyorum. Özellikle kadınlar gurur duyduklarını söylüyorlar. Bizi bu koltukta gördüklerinde çok mutlu oluyorlar, takdir ediyorlar. Genel olarak olumlu tepkiler alıyorum, memnunum. Şu ana kadar olumsuz tepkiyle karşılaşmadım ama tabi ki bazı ön yargılar olabiliyor. Kadınların araç kullanmasıyla ilgili rutin hayatta karşılaşılan bazı durumları ambulans şoförlüğünde de bize yansıtabiliyorlar. Ancak yanımıza refakatçi olarak bindiklerinde ya da onlarla bulunduğumuz süre içerisinde gözlemlediklerinde gayet hoşnut oluyorlar."

        - "Annelerini, babalarını, evlatlarını taşıyor olabiliriz"

        Tekeli, diğer araç sürücülerinin ambulansa yol vermeleri konusunda sıkıntı yaşadıklarına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Eğer araç kırmızı ışıkta bekliyorsa ceza kesileceğini düşünüyorlar. Yine emniyet şeridinin çok fazla kullanımı var. Emniyet şeridinin ambulans, polis ve itfaiye gibi kurumların önceliğinde kullanıldığı bilincinde değiller. Bu konudan muzdarip oluyorum. O sırada ambulansta annelerini, babalarını, evlatlarını taşıyor olabiliriz. Bu konuda sürücülerden hassasiyet bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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