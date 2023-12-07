Kırıkkale'de trafik lambası direğine çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde tırın trafik lambası direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Murat A. idaresindeki 06 FH 7671 plakalı trafo yüklü tır, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda refüjdeki trafik lambası direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ve yolcu Enes A. ekiplerce çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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