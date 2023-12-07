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        Kırıkkale'de trafik lambası direğine çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde tırın trafik lambası direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 00:52 Güncelleme: 07.12.2023 - 00:58
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        Kırıkkale'de trafik lambası direğine çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde tırın trafik lambası direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Murat A. idaresindeki 06 FH 7671 plakalı trafo yüklü tır, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda refüjdeki trafik lambası direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ve yolcu Enes A. ekiplerce çıkarıldı.

        Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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