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        Kırıkkale'de Engelsiz Yaşam Merkezi ile Gençlik Merkezi inşası sürüyor

        Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, inşaatına yaz aylarında başladıkları Engelsiz Yaşam Merkezi ile Gençlik Merkezi'nin engelli vatandaşlar ve gençlere yeni bir mekan olacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:11
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        Kırıkkale'de Engelsiz Yaşam Merkezi ile Gençlik Merkezi inşası sürüyor
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        Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, inşaatına yaz aylarında başladıkları Engelsiz Yaşam Merkezi ile Gençlik Merkezi'nin engelli vatandaşlar ve gençlere yeni bir mekan olacağını belirtti.

        Saygılı, yazılı açıklamasında, tamamen "engelsiz" bir bina olarak tasarlanan merkezde, eğitim salonlarının yanı sıra, engelli vatandaşlara yönelik bilgisayar ve sanat atölyelerinin bulunacağını ifade etti.

        Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yanına ikinci Gençlik Merkezi'ni açarak öğrencilerin ders çalışmalarını ve sınavlara ev ortamında hazırlanmalarını sağlayacaklarını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

        "'Projemiz, Türk evi konseptiyle hazırlanmış, geleneksel bir tasarıma sahiptir. Tasarımın ana hatlarına baktığımızda kullanılan ahşap detaylar, geleneksel Türk mimarisinin sıcak ve samimi atmosferini yansıtmaktadır. Proje, mimari detayların yanı sıra, doğayla iç içe sosyal yaşam sunma amacını da taşımaktadır. 9 dönüm genişliğindeki yeşil alan, projenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bitki çeşitliliği sayesinde, mevsimlere göre değişen renkleri ve kokularıyla ziyaretçilere huzurlu bir atmosfer sunulacaktır."

        Saygılı, "Engelsiz Konak ise 370 metrekare kapalı alana sahip, engelli öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için özel olarak tasarlanmış atölyelere sahip bir merkezdir. Bu atölyelerde sanat, müzik ve zanaat gibi çeşitli kurslar düzenlenebilmekte. Böylece öğrenciler hem sosyal becerilerini geliştirebilecek hem de yeni hobiler edinebilecekler. Bu projenin ana hedefi, engelli bireylerin sosyal yaşantısına değer katan, onlara eşitlikçi ve engelsiz bir yaşam alanı sunmaktır. Kütüphane ise 740 metrekare kapalı alanda, 100 kişilik oturma kapasitesine sahip olacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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