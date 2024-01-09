Kırıkkale Belediyesi kadrolu işçilerine ek protokolle yüzde 50 zam yaptı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen kadrolu işçilerin maaşına yüzde 50 oranında ek zam yaptı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, toplu sözleşme dönemi olmamasına rağmen kadrolu işçilerin maaşına yüzde 50 oranında ek zam yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı.

Protokolle kadrolu işçilerin 610 lira olan yevmiyesine 910 liraya yükseltilirken, kadrolu işçinin maaşı ek sosyal haklarla en düşük 29 bin 250 lira olarak belirlendi.

Ayrıca belediye bünyesinde çalışan şirket işçilerinin maaşları da toplu sözleşmesi gereğince memur maaş zam oranı olan yüzde 49,25 oranında artırılarak en düşük bekar şirket çalışanı maaşı da 24 bin 300 lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, maaş zamlarının mesai arkadaşlarına hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Belediyenin bütçesini doğru kullandıklarını ve israftan kaçındıklarını aktaran Saygılı, "Ek protokol yaparak yevmiyelerinde yüzde 50 oranında artışa gittik. En düşük kadrolu işçimizin maaşı 29 bin 750 lira olacak. Şirket personelimizin maaşlarına da memur maaş zammı oranında artış yapılmasını kararlaştırmıştık. Bekar bir şirket personelimiz 24 bin 300 lira maaş almış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Böylelikle işçi kardeşlerimizin maaşlarını enflasyona karşı koruyoruz."

Hizmet İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan da, ek protokolün imzalanmasında emeği geçen Belediye Başkanı Saygılı'ya teşekkür etti.