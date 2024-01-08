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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 765 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 21:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:23
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 765 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan H.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttü çalışmada, M.D. ve M.T'nin üzerinde 15 gram uyuşturucu madde ve 56 sentetik hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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