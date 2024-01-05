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        Karakeçili'de "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" konulu seminer

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kadınlara "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" konulu seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:17
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        Karakeçili'de "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" konulu seminer
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde kadınlara "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" konulu seminer verildi.

        Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM) Belediye konferans sonunda düzenlenen seminere KADEM Kırıkkale Temsilcisi psikolog Aşkın Taştan, avukat Emine Ezgi Can ve ilahiyatçı Rabia Yüksel konuşmacı olarak katıldı.

        Taştan, KADEM olarak yasal hakların aranması için danışmanlık ve hukuki destek verildiğini, güven toplumunun inşa edilmesi, şiddeti fark etmek bunun çözüm yollarına bakmak, fiziksel, ekonomim, cinsel ve psikolojik şiddetin olmadığı toplumda yaşamak ve işler kopma noktasına gelmeden sorunları çözmek gerektiğini ifade etti.

        Avukat Can da insanın en önemli hakkının yaşama hakkı olduğunu belirterek, "İnsan onuru ile bağdaşmayacak işkence, eziyet, cinsel saldırı, cinsel taciz gibi durumlarda mağdurun beyanı alınıyor, çelişki olup olmadığı değerlendiriliyor, ona göre cezalandırılıyor. Kasten öldürmede eşe ve eski eşe karşı işlenen suçlarda ağırlaştırılmış ceza uygulanıyor." dedi.

        İlahiyatçı Yüksel de konuyu dini boyutu ile değerlendirdi.

        Programa AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kaymakam Ali Can Uludağ, kamu kurumu temsilcileri, emniyet mensupları ve kadınlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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