Kırıkkale'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Çorum kara yolu Hacıobası köyü yakınında meydana geldi. F.K. yönetimindeki 06 BPT 406 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada aynı yöne giden B.S. kontrolündeki 07 VS 330 plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol ortasındaki bariyerlerin arasına sıkışırken, TIR ise devrildi. Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan F.Y. yaralandı. 3 yaralı, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.