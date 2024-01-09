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        Kırıkkale'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:15
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        Kırıkkale'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Çorum kara yolu Hacıobası köyü yakınında meydana geldi. F.K. yönetimindeki 06 BPT 406 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada aynı yöne giden B.S. kontrolündeki 07 VS 330 plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol ortasındaki bariyerlerin arasına sıkışırken, TIR ise devrildi. Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan F.Y. yaralandı. 3 yaralı, olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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