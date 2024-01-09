Kırıkkale'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ve tırın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

F.K. idaresindeki 06 BPT 406 plakalı otomobil ile B.S'nin kullandığı 07 VS 330 plakalı tır, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 62. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın artından bir süre tırla sürüklenen otomobil refüje girdi, tır da devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile F.Y. yaralandı.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.