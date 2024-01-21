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        TÜGVA Kırıkkale 4. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırıkkale 4. Olağan İl Genel Kurulunda il temsilciliğine Mesut Albayrak seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:44
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        TÜGVA Kırıkkale 4. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırıkkale 4. Olağan İl Genel Kurulunda il temsilciliğine Mesut Albayrak seçildi.

        İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından İstiklal Marşı okundu.

        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, kahraman Mehmetçiğe de başarı diledi.

        Cesur ve mazlum Filistin halkına da selam ve dualarını ileten Beşinci, şöyle konuştu:

        "TÜGVA ailesi olarak bu şuur ve farkındalıkla çalışmalarımızı millet ve ümmet coğrafyasında sürdürdüğümüzü de bildirmek istiyorum. 10 yıl önce kurulan vakfımız gün sonu itibariyle 81 il ve 571 ilçede faaliyet gösteren en büyük gençlik hareketlerinden birisine dönüştü. TÜGVA olarak ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu ve entelektüel gençler yetişsin. Ülkemizin dört bir tarafından eğitimde fırsat eşitliği diyerek adil ve karşılıksız bir şekilde tüm gençlerimize dokunmaya özen gösteriyoruz."

        Beşinci, TÜGVA'nın mücadelesinin her zaman bahsettikleri ve şu günlerde tüm dünyanın çok ihtiyaç duyduğu insaniyet mücadelesi olduğunu vurguladı.

        İl Temsilciliği görevini Çağrı Parlak'tan devralan Mesut Albayrak da görev aldığı sürede gece gündüz demeden Türkiye gençliği için canla başla çalışacağına söz verdi.

        Albayrak'a berat takdim edilmesiyle son bulan genel kurula, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gençler katıldı.

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