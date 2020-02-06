Kirk Douglas kimdir? sorusu, dünyaca ünlü oyuncunun bugün hayatını kaybettiği haberinin ardından gündeme geldi. Amerikalı aktör ve film yapımcısı olan Kirk Douglas, Douglas, "Spartaküs" gibi 20. yüzyılın en önemli filmlerine imza atmış, önemli bir oyuncudur. Aktör Michael Douglas'ın babasıdır. Sanatçı, AFI'nin düzenlediği "Tüm Zamanların En İyi Amerikan Erkek Sembolleri" listesinde 17. sırada yer almıştır. Kirk Douglas'ın kısaca hayatı haberimizde.

KIRK DOUGLAS KİMDİR?

Kirk Douglas, 9 Aralık 1916'da Amsterdam, New York'ta doğdu. Annesi Bryna ev hanımı, babası Herschel ise serbest meslek sahibiydi. İkisi de şimdi Beyaz Rusya sınırları içerisindeki Gomel kentinden göçen Rus Yahudileriydi. Babasının kardeşi önceden göçmüştü ve kendisine Demsky soyadını almıştı, Douglas’ın ailesi de aynı soyadını benimsedi. Douglas bir süre Izzy Demsky olarak bilindi.

Yoksul bir aileden gelen Douglas değirmen işçilerine soğuk yiyecekler satarak harçlığını çıkartır. Daha sonra gazete dağıtıcılığı dahil çeşitli işlerde çalışır. Altı kızkardeşiyle birlikte kalmaktadır ve evden hızla uzaklaşmak isteğiyle yanmaktadır. Lise yıllarında piyeslerde rol alır ve aktör olmak istediğini anlar.

Okumak için parasız olmasına karşın St.Lawrence Üniversitesine bir yolunu bulup girer ve burs alır. Aldığı burs parasını geri ödemek için temizlikçilik ve bahçevanlık yapar. Ayrıca güreşe meraklıdır ve festivallerde para karşılığı güreşir.

New York Drama Sanatları Akademisinde oyunculuk yetenekleri keşfedilir ve özel bir öğrenim bursu verilir. Sınıf arkadaşları arasında Lauren Bacall ve daha sonra eşi olacak Diana Dill vardır. Mezun olduktan sonra Broadway’de ilk rolünü aldı.

Douglas ABD’nin 2.Dünya Savaşına girdiği 1941 yılı ile aldığı yaralardan dolayı ordudan ayrıldığı 1944 yılına kadar donanmada görev yaptı.Sınıf arkadaşı Diana Dill 1943'te Life dergisinin kapağı olduğu sayıyı gören Douglas donanmadaki bahriyeli arkadaşlarına onunla evleneceğini söyler ve Kasım 1943'te evlenir. Evliliklerinden 1944 yılında Michael Douglas dünyaya gelecek, çift ise 9 yıl sonra ayrılacaktır.

Savaştan sonra Douglas New York’a döner ve radyo tiyatrosunda iş bulur. Arkadaşı Lauren Bacall sayesinde birkaç filmde rol alır ve beğeni kazanır. Önemli roller almaya başlar.

KIRK DOUGLAS'IN OYUNCULUK KARİYERİ

Douglas çevirdiği sekizinci film olan Champion'da bencil ve sert bir boksörü canlandırı. Bu tür roller artık onun ayrılmaz bir parçası olacaktır. Başarılı olmak için biraz cesaretli olması gerektiğini anlar, film şirketleriyle yaptığı anlaşmları feshederek annesinin adı olan Bryna Yapım adlı bir şirket kurarak cesur işler yapmaya girişir.

Douglas 1950 ve 1960'lı yıllarda çok ünlü bir oyuncu olarak zamanın önde gelen kadın oyuncuları ile birlikte sahne almıştır, bunlar arasında Lauren Bacall, Barbara Stanwyck, Doris Day, Jeanne Crain, Rhonda Fleming, Virginia Mayo, Lizabeth Scott, Laraine Day, Jane Wyman, Eleanor Parker, Lana Turner, Kim Novak, Susan Hayward, Janet Leigh ve Jean Simmons sayılabilir.

İlk oynadığı film, 1946 senesinde The Strange Love of Martha Myers'tır. Barbara Stanwyck, Van Heflin, Judith Anderson ile birlikte oynamıştır. 1 Sene sonra Robert Mitchum ve Rhonda Fleming ile Out of the Past'i çevirmiştir. 1951 senesinde ünlü Yönetmen William Wyler'ın Detective Story adlı Suç, Gerilim filminde oynamıştır. 1952'de Howard Hawks'ın The Big Sky adlı Dram-Western yapıtında oynamıştır. Yine aynı senede Vicente Minnelli'in The Bad and the Beautiful filminde Lana Turner ile başrolleri paylaşmıştır. 1954 senesinde Yazar Jules Verne'nin Denizler Altında 20 bin Fersah adlı uyarlama filminde ünlü oyuncular James Mason, Peter Loree gibi isimlerle çalışmıştır. 1955'te Yönetmen King Vidor'un Man Without Star filminde, 1956'da Vicente Minnelli'nin Lust For Life filmlerinde oynamıştır.

Aldığı birçok rol arasında 1951 yılındaki Along the Great Divide adlı filmdeki kovboy rolü için ata binmeyi ve silah kullanmayı öğrenecek ve birçok Western filmde başrolde oynayacaktır. Lonely Are the Brave (1962) filminde ise kovboy rollerinin zirvesindedir.

Douglas ayrıca birçok farklı askeri rolde oynamıştır. Bunların arasında Top Secret Affair (1957),Paths of Glory (1957),Town Without Pity (1961),The Hook (1963),Seven Days in May (1964),In Harm’s Way (1965),Cast a Giant Shadow (1966),ve Is Paris Burning (1966) sayılabilir. En çok bilinen rolü ise Paths of Glory’deki Albay Dax rolüdür.

Kirk Douglas’ın Vincent Van Gogh’un hayatını canlandırdığı Lust for Life (1956) filmi sanatçının iç çelişkilerini çok iyi yansıttığı için beğeni kazanmıştır.

Douglas çok önemli aktörlerin rol aldığı Spartacus (1960) filminde hem oyuncu hem de yapımcıdır. Bu filmin bir özelliği de McCarthyci komünist cadı avının sonucu olarak kara listeye alınarak iş verilmeyen Dalton Trumbo’nun projede çalıştırılması ve isminin jenerikte geçmesidir. Filmin yönetmeni Paths of Glory filminde beraber çalıştıkları Stanley Kubrick’dir.

Douglas’ın oynadığı rollerin hakkını verebilmek için yoğun bir şekilde odaklandığı ve yaptığı sanata büyük değer verdiği bilinmektedir. Yönetmen olarak ilk denemesi Scalawag (1973) çeşitli zorlukların yaşandığı bir süreçten sonra yayınlansa da beklendiği gibi olumlu eleştiriler almaz.

Champion, The Bad and the Beautiful ve Lust for Life filmleri ile üç kez Oscar ödülüne aday gösteirlen aktör 1996 yılında aldığı sinema sanatına 50 yıllık katkı özel Oscar ödülü hariç bu ödülü kazanamamıştır. 2004 yılında Kaliforniya’da Palm Springs’de bir caddeye Kirk douglas Caddesi adı verilmiştir. Ayrıca kendisine 1981 yılında Başkanlık Özgürlük Ödülü, 1985 yılında Fransız Lejyon Donör nişanı ve 2001 yılında Ulusal Sanat Madalyası verilmiştir.

Douglas iki kez evlenmiştir, ilkin 1943 yılında Diana Dill ile olan evliliğinden aktör Michael Douglas ve yapımcı Joel Douglas dünyaya gelmiştir. Çift 1951 yılında boşanmıştır. Douglas sonra 1954 yılında Anne Buydens ile evlenmiştir. Yapımcı Peter Douglas ve aktör Eric Douglas dünyaya gelmiştir. Eric Douglas 2004 yılında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmiştir.1991 yılında bir helikopter kazasından yara almadan kurtulur. Douglas 1996 yılında geçirdiği kalp krizi sonrasında konuşma yetisini kısmen kaybeder.