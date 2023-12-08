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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:52 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:11
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Özdemir, Sergen köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Özdemir, köyde devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında köy muhtarı Yılmaz Bora'dan bilgi aldı.

        Özdemir daha sonra Sergen Ortaokulunu ziyaret etti.

        - Yerli yulaf tohumları deneme alanı oluşturuldu

        Vize ilçesinde yerli yulaf tohum çeşitleri toprakla buluşturuldu.

        Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen yerli yulaf tohum çeşitlerinden deneme alanları oluşturuldu.

        Soğucak köyünde Kazım Doğaç'a ait 6 dekar tarlaya, "Elmas", "Halkalı", "Kaymaklı" ve "Kırklar" çeşitleri ekildi.

        Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu da ekim çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

        Gürsu, yerli yulaf çeşitlerinde deneme alanları oluşturarak bölgenin toprak ve iklim yapısına uygun en çok kalite ve verim sağlayan yulaf çeşitlerini tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.

        - Yağmur suyu kanalları temizlendi

        Vize ilçesinde yağmur suyu kanalları temizlendi.

        Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, rögar ve kanalizasyonlar ile yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması yaptı.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp de çalışmaları inceleyip bilgi aldı.

        Son günlerde yoğun yağışların etkili olduğunu anımsatan Özalp, ilçede taşkın yaşanmaması için rögar ve kanalizasyonlar ile yağmur suyu hatlarının temizlendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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