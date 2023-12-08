Ortalamanın üzerine çıkan kasım yağışları Trakyalı çiftçiye umut oldu Aşırı sıcaklık ve kuraklıkla mücadele eden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kasım ayındaki yağışlar barajların su seviyesini artırdı, tarımsal üretime katkı sağladı.

Aşırı sıcaklık ve kuraklıkla mücadele eden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kasım ayındaki yağışlar barajların su seviyesini artırdı, tarımsal üretime katkı sağladı.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Trakya'da bu yıl kasım yağışları uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretti.

Kasım ayında metrekareye Edirne'de 106, Kırklareli'nde 158, Tekirdağ'da 207 kilogram yağışın düşmesi tarımsal üretime katkı sağladı. Su seviyeleri aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle azalan Trakya'daki 14 barajın doluluk oranları da kasım yağışlarıyla arttı.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 baraja kasım ayındaki yağış 22 milyon 953 bin metreküp katkı sağladı.

Kasım ayı başında 383 milyon 72 bin metreküp su bulunan 14 barajın toplam su miktarı yağışlarla 406 milyon 25 bin metreküpe yükseldi.

Trakya'daki barajlarda 1 Kasım'da yüzde 34 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı 30 Kasım'da yüzde 36 olarak kayıtlara geçti.

- "Bereketli bir sezon yaşıyoruz"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, kasım yağışlarının tarımsal üretime önemli katkı sağladığını söyledi.

Bölgede özellikle son 3 yılın çok kurak geçtiğini anımsatan Prof. Dr. Kaya, mevcut yağışların üreticilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Kaya, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin açıkça kendisini gösterdiğine dikkati çekerek, "Son 3 yıldır özellikle kış kuraklığı bölgemizde hissedildi. Geçen sene aralıkta son 70 yılın en kurak ayını geçirdik. Tabii kış yağışları olmayınca bu tüm yıla sirayet ediyor. Çünkü kış yağışları olmayınca toprak suya doymuyor ve toprağın nemi az oluyor. Böyle olunca ayçiçeği ve buğday başta olmak üzere bitkiler bu kuraklıktan etkileniyor." dedi.

Kuraklığın, verim düşüklüğünün yanı sıra toprağı işlemeyi de zorlaştırdığını aktaran Kaya, "Bu yıl bereketli bir sezon yaşıyoruz. Kuru toprağa buğday ekiminin ardından güzel bir yağış geldi, onun arkasından yağışlar güzel bir şekilde devam etti. Her ne kadar baraj ve göletler henüz tam olarak dolmasa da tarlalar suya doydu. Esas önemli olan yağışların gelecek aylarda devam etmesi. Bereketli bir tarım sezon yaşamayı umuyoruz. Çok kurak ve kötü geçen bir sezonu bol yağış ve verimli üretimle telafi ederiz." değerlendirmesinde bulundu.