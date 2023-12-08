Kırklareli'nde silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.G. ile Y.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra K.G. silahla Y.K'nin evinin bulunduğunu Yılmaz Caddesi'ne geldi.

İddiaya göre, K.G. tartıştığı kişinin evine doğru ateş ederken, evden de K.G'ye doğru silahla karşılık verildi. Evde bulunan Y.K. ile oğlu B.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Şüpheli K.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.