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        Kırklareli'nde silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 08:29 Güncelleme: 08.12.2023 - 08:44
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        Kırklareli'nde silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.G. ile Y.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra K.G. silahla Y.K'nin evinin bulunduğunu Yılmaz Caddesi'ne geldi.

        İddiaya göre, K.G. tartıştığı kişinin evine doğru ateş ederken, evden de K.G'ye doğru silahla karşılık verildi. Evde bulunan Y.K. ile oğlu B.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Şüpheli K.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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