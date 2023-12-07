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        Kırklareli'nde panelvan ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:04
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        Kırklareli'nde panelvan ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Sebahattin Demircan idaresindeki 39 ES 272 plakalı panelvan ile Sebahattin G'nin kullandığı 39 FD 461 plakalı otomobil Ürünlü köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Demircan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan Sebahattin G. ile eşi Nevin G. ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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