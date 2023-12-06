Kırklareli'nde yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Babaeski ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kurutuluş Mahallesi'nde Murat Narinç'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.