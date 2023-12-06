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        Kırklareli'nde yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Babaeski ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:53 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:10
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        Kırklareli'nde yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Babaeski ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kurutuluş Mahallesi'nde Murat Narinç'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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