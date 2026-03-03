Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

        Giriş: 03.03.2026 - 10:01
        Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

        Vali Turan, eşi Nihal Turan ile 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı.

        Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Turan, ramazan ayında şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylamanın gururunu yaşadığını kaydetti.

        Vali Turan, ramazan ayında birlik ve beraberlik duygularının yüksek seviyeye ulaştığı ifade etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Programa, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Görk, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve protokol üyeleri de katıldı.









