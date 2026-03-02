Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy'de öğrencilere "Sağlık Kuruluşları ve Dijital Sağlık Hizmetleri" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 16:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy'de öğrencilere "Sağlık Kuruluşları ve Dijital Sağlık Hizmetleri" eğitimi verildi.

        Pehlivanköy Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde yürütülen "Sağlıklı Gençler, Sağlıklı Nesiller Gençler İçin Sağlık Okuryazarlığı" Projesi devam ediyor.

        Proje kapsamında Anadolu Lisesi öğrencilerine sağlık sisteminin basamak yapısı, sağlık kuruluşlarının görevleri, sevk zincirinin önemi anlatıldı.

        Eğitimde, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, KETEM, devlet ve üniversite hastanelerinin tercih edileceği durumlar, e-nabız ve MHRS kullanımı hakkında bilgi verildi.

        - İnci Deresi ıslah ediliyor

        Kavaklı beldesinde dere ıslah çalışması yapılıyor.

        Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ekipleri, İnci Deresi'nde su akışına engel teşkil eden atıklar ile biriken toprak ve otları temizliyor.

        Belediye Başkanı Ufuk İn, yaptığı yazılı açıklamada, İnci Deresi'nin Devlet Su İşleri ekipleri tarafından ıslah edildiğini belirtti.

        Taşkın riskini azaltmak ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla iş makinesi ile dere yatağında biriken çamur, ot ve çeşitli atıkların temizlendiğini aktaran İn, çevre düzeni ve güvenliği için kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Evinde boğazından bıçaklanmış halde bulundu!
        Evinde boğazından bıçaklanmış halde bulundu!
        Mobil Dünya Kongresi, MWC 2026 başladı
        Mobil Dünya Kongresi, MWC 2026 başladı
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!

        Benzer Haberler

        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı
        Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı
        Sokollu Camii Kur'an Kursu kursiyerlerine AEP eğitimi
        Sokollu Camii Kur'an Kursu kursiyerlerine AEP eğitimi
        Pehlivanköy'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi
        Pehlivanköy'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi
        Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Göçmen kaçakçılığı davasında 2 sanığa 5 yıl 5 ay hapis
        Göçmen kaçakçılığı davasında 2 sanığa 5 yıl 5 ay hapis