Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde sağlık personeline "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 10:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde sağlık personeline "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar Eğitimi" verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce, müdürlük toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilge Şener, aile sağlığı çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin güncellenmesi, bağışıklama hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ile koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konularında bilgi verdi.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, eğitime katılan sağlık personeline teşekkür etti.

        - Öğretmen ve kursiyerlere teşekkür belgeleri verildi

        Vize'de ihtiyaç sahibi çocuklar için eşofman dikiminde bulunan öğretmen ve kursiyerlere teşekkür belgeleri verildi.

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, İlçe Halk Eğitimi Merkezi giyim üretim teknolojisi kursu tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesinde yer alan öğretmen ve kursiyerleri ziyaret etti.

        Ramazan ayında gerçekleştirdikleri projelerini çok değerli bulduğunu ifade eden Akdemir, manevi duyguların yoğun yaşandığı ramazan ayında ihtiyaç sahibi çocukların sevindirildiğini belirtti.

        Proje ile toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğinin sergilendiğini aktaran Akdemir, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Akdemir, daha sonra öğretmen ve kursiyerlere belgelerini takdim etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Borsa İstanbul düşüşle açıldı
        Borsa İstanbul düşüşle açıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı

        Benzer Haberler

        Göçmen kaçakçılığı davasında 2 sanığa 5 yıl 5 ay hapis
        Göçmen kaçakçılığı davasında 2 sanığa 5 yıl 5 ay hapis
        Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy'de şehit aileleri ve gaziler iftarda b...
        Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy'de şehit aileleri ve gaziler iftarda b...
        Trakya'da 12 bin 626 daireye yapı ruhsatı verildi
        Trakya'da 12 bin 626 daireye yapı ruhsatı verildi
        Kırklareli'nde baraj ve göllerde denetim yapıldı
        Kırklareli'nde baraj ve göllerde denetim yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle iftar yaptı
        Kırklareli Valisi Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle iftar yaptı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa